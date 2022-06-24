Московская афиша: куда пойти и чем заняться на выходных

Молодежный театр откроет портал на север, в "Царицыно" пройдет массовая медитация

Открыть для себя вселенную Баха, стать героем аниме или погрузиться в массовую медитацию? Программа этих выходных даже закоренелого лентяя заставит выйти из дома и отправиться гулять по городу. Кто на длительные походы не способен, может прямо из Москвы перенестись на север. Портал откроется ровно в 19:00.

В черной комнате в Российском молодёжном театре открыт портал на север. Страшный и загадочный. Сказители с пяти рек встречаются в ожидании парохода. И пять дней рассказывают друг другу истории - об изменах и потерях, о любви и волшебстве. Режиссер Сергей Тонышев рискнул взяться за весьма необычный материал - фольклорный сборник "Пятиречие".

"Наверное, этот текст больше никто никогда не возьмет в руки, не прочитает. Будут читать Лермонтова, Пушкина, Булгакова - авторов. А это люди без лица. Это авторы, которых ты никогда в жизни не возьмешь в библиотеке намеренно", - говорит режиссер Сергей Тонышев.

Говорят в спектакле на особом северном диалекте. "Сказы Пятиречия", признаются актеры, научили их по-особому относиться к слову.

"Слово крепко. Оно по крови бежит шибко. Неправильно слово скажешь - оно неправильно существует", - сказала Диана Морозова, актриса РАМТ.

В музее-усадьбе "Архангельское" решили обойтись и вовсе без слов. Удивительно и очень органично - летний фестиваль "Ночь барокко" пройдет в старинном театре Гонзаги, где исторически звучала только музыка.

"В Театре декораций не предусмотрена игра актеров. На сцене устанавливалась особая машинерия - деревянный механизм, и по игре оркестра происходила смена декораций", - рассказала Екатерина Злокович, экскурсовод музея-усадьбы "Архангельское".

Декорации в театре Гонзаги на этот раз менять не будут, а вот музыкальные шедевры непременно прозвучат - известные и довольно редко исполняемые органные сочинения, сонаты для скрипки, вокальные арии.

"Первый концерт называется "Вселенная Бах". Он посвящен соответственно творчеству Иоганна Себастьяна Баха, именно этим концертом мы открываем фестиваль 25 июня", - заявила Мария Грилихес, музыкальный руководитель фестиваля "Ночи барокко".

Неделя моды в Москве близка к своей кульминации. Впервые она проходит так масштабно. Коллекции 120 российских дизайнеров. Стильные, вызывающие, экстравагантные. Модные показы идут по всему городу: ГУМ, Парящий мост, Тверская площадь.

На ВДНХ - не только коллективные и индивидуальные показы, но и фестиваль косплея. Модные персонажи игр, кинофильмов и аниме. И только кажется, что все уже придумано и нет никакой дизайнерской мысли. Для мастеров косплея это всегда вызов - не только перевоплотиться в киногероя, но и собственноручно - из самых фантастических подручных средств - создать костюм.

"Мы все это дело обрисовывали, я все это наклеивал, чтобы выглядеть накачанным, как мой персонаж. Я не силен в пошиве, поэтому его делала бабушка моей девушки", - рассказал участник фестиваля Сергей Чехранов.

Будут дефиле, концерты, лекции, мастер-классы по созданию костюмов, а в воскресенье жюри определит победителя конкурса на лучший косплей.

"Серьёзная мода доходит до человека уже в осознанном серьезном возрасте, а косплей с детства вместе с комиксами становится частью жизни большой прослойки молодежи сегодняшней", - говорит Илья Бачурин, организатор фестиваля косплея, гендиректор ГУП "Москонцерт".

В Гончаровском парке - благотворительный фестиваль "Собаки в городе". Те, у кого уже есть четвероногие питомцы, смогут узнать много полезного на лекциях ветеринаров и зоопсихологов, обучить своих собак трюкам.

Приедут на фестиваль и пятьдесят специальных гостей - пока они подопечные приютов, но уже вполне готовы стать домашними и любимыми.

"Каждую из этих собак можно будет забрать домой совершенно бесплатно, фестиваль проходит уже в четвертый раз, и уже более двадцати собак успели найти своих любящих хозяев", - рассказала Лидия Кондрашова, руководитель благотворительных программ фонда "Рэй".

В музее-заповеднике "Царицыно" в воскресенье - восьмой международный День йоги. Десятки площадок с бесплатными занятиями по различным направлениям. Обещают провести и самую масштабную в России медитацию. Возможно, даже новичкам удастся испытать чувство безмятежности, спокойствия и легкости бытия.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Филиппов, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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