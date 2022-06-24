Роботы-сортировщики отходов сразились в Подмосковье

Выявляли лучшего сортировщика

Под Сергиевым Посадом стартовала битва роботов-сортировщиков отходов. Она должна определить, какой из них более качественно отбирает из потока мусора пластик для вторичного использования.

Участников двое, оба они полностью российской разработки и обладают особой системой машинного зрения. Робот "Эстет" выявляет пластиковые бутылки с помощью оптического сепаратора и отстреливает их потоком воздуха. Его соперник, робот "Гурман" оснащен особыми присосками и не только определяет пластик, но и разделяет его на прозрачный и цветной. Каждая машина может пропустить через себя до 30 килограммов в час, присутствие человека не требуется. За чистотой эксперимента специалисты следят по мониторам.

"Робот у вас работает 24/7. Роботу не нужны выходные, робот не болеет, робот не платит страховые взносы. И фактически один робот при графике работы 2/2, и смене где-то 10 часов, фактически один робот у вас заменяет четыре человека на посту", - говорит коммерческий директор компании-подрядчика Владислав Макаровский.

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