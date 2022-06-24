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В Москве заработал мобильный груминг

15:38
  • пятница
  • 24 июня 2022

Зеленые микроавтобусы будут появляться около площадок для выгула собак нового формата

В Москве появился мобильный груминг. Привести в порядок домашнего питомца и получить консультацию у ветеринара можно бесплатно. Пункты на колёсах приедут сами на площадки для выгула животных - сейчас их активно модернизируют. Как записаться и какие процедуры в топ-листе?

Чтобы пройти процедуры красоты парсон-рассел-терьер, кажется, мобилизовал все свои силы. И не зря - "маникюр" пройден с честью.

"Собака спортивная, должна иметь хороший маникюр, как у людей. Когда когти длинные, могут цепляться и травмироваться", - сказала Татьяна Павлова.

В Москве впервые начали работать такие бесплатные мобильные пункты. Фактически это передвижной кабинет красоты и здоровья для собак. Здесь ведут прием профессиональные ветеринар и грумер.

"Почишу ушки, подстригу коготочки, почищу глаза, могу причесать", - перечисляет грумер Рейлли-Хан Аннабелла.

Стандартная экспресс-программа занимает около 15 минут - здесь и марафет наведут, и проконсультируют.

Передвижной салон красоты для питомцев будет работать все лето - каждый раз в новом районе. В день через руки мастеров проходят около 20 четвероногих посетителей. Узнать расписание и записать собаку на прием нужно заранее.

"Мобильный груминг работает три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. На услуги можно записаться через наш сайт. Востребовано. Мы открываем запись, за полдня все забивается", - рассказала Бэла Ляув, руководитель проектного офиса АНО "Мой район".

Такие зеленые микроавтобусы будут появляться около площадок для выгула собак нового формата. Одна из них уже открылась в районе Южное Тушино.

Снаряды на новой площадке одобрены кинологами, а теперь их испытывают главные эксперты - всех пород и размеров. Интересные занятия находят все.

В окрестных домах живут больше двух тысяч собак, и здесь очень ждали новую площадку - на старой уже все было неудобным - и покрытие, и оборудование.

Облик и наполнение будущей собачьей территории выбирали сами жители по проекту "Питомцы в Москве" в рамках программы "Мой район". Стандарт для новых зон разработали кинологи.

Масштабная реконструкция продолжается - одновременно возводят почти 30 аналогичных спортивных комплексов для собак в 10 округах столицы.

Наталья Тарасова, Сергей Долгих, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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