На все 100: как школьникам удается набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ

Пора экзаменов позади

Старшеклассники готовятся к выпускному. Выматывающий этап госэкзаменов позади. Так что настроение отличное, особенно у тех, кому удалось набрать максимальное количество баллов. Для такого результата школьникам пришлось потрудиться - уже по-взрослому серьёзно.

Свой последний школьный вальс выпускники московской школы 123 с углубленным изучением предметов театрального искусства репетируют с чувством выполненного долга. Один из своих профильных экзаменов, необходимых многим из них для поступления в вузы, он же один из сложнейших для сдачи на ЕГЭ - литературу - все ребята сдали на очень высоком уровне. А четверо и вовсе на максимально возможные 100 баллов.

"Все наши выпускники любят читать, любят литературу. И, конечно, нас это очень радует. Они любят литературу. Я надеюсь, что и новые ученики, которые к нам придут, они точно также полюбят наш предмет и полюбят нашу школу", - говорит учитель литературы ГБОУ школы № 123 Елена Синкевич.

Олесю Бортко ребята теперь именуют не иначе как "мультистобалльницей" и главной героиней класса на прошедшем ЕГЭ. Максимально высокое число баллов она получила не только за литературу, но и за русский язык. Рецепт её успеха, говорит выпускница, прост.

"Я люблю театр, я часто хожу почти каждый день. В месяц почти 5,6, 7 раз. Искусство - это моя жизнь. Я много читаю не только какие-то школьные произведения, какую-то научную литературу, театральную литературу. Я не делаю из этого какой-то самоцели. Не ставлю это выше своего здоровья. То есть это то, что наполняет меня, то что радует меня. То, чем я живу, то, чем я хочу делиться с людьми. И основной мой секрет - это подходить к подготовке с любовью", - говорит Олеся.

Такой подход, уверена Олеся, поможет ей и на вступительных экзаменах. Поступать девочка решила в ГИТИС, профильные предметы которого и вовсе обожает.

Многопрофильная школа 1514 на юго-западе столицы - рекордсмен по стобалльникам. Среди них 10 выпускников на 100 баллов сдали математику, 7 -литературу, 5 - русский язык, 4 - историю, 1 - обществознание.

"Мне кажется, это результат очень долгого и очень упорного труда. И самая капелька везения на самом экзамене. Я бы не закрывала глаза на этот фактор. В общем, очень много труда!" – говорит преподаватель русского языка и литературы ГБОУ школа № 1514 Наталия Лебедева.

По сто баллов Юля Подолянская набрала на ЕГЭ по профильной математике и русскому языку. Ещё сто в зачет получила благодаря победе на олимпиаде за физику. На будущее всем выпускникам советует перепроверять себя, даже если в заданиях ты абсолютно уверен.

"Я обещала своей подружке не выходить с ЕГЭ до конца экзамена, чтобы всё проверить. И поэтому я написала всё, наверное, часа за 2 максимум. И оставшиеся два часа я сидела и долго проверяла. Как раз я нашла, что 7 в квадрате это не 77, и 49 на 3 научилась умножать. Поэтому это было очень полезно", - говорит Юлия.

Самое большее желание Юли - учиться на математическом факультете в Высшей школе экономики. Получив сразу 300 баллов по трём профильным предметам и 10 за личные достижения, осуществить мечту будет не трудно. Ведь таких результатов за ЕГЭ девочке теперь хватит даже для поступления без экзаменов.

Татьяна Сидорова, Илья Дроздов, Камилла Султанова. "ТВ Центр".

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