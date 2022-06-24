"На переднем сиденье страшно было": очевидец о смертельном ДТП в Москве

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело

Двое погибших, шестеро пострадавших. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП в центре Москвы. Mercedes, в котором находились восемь человек, врезался в дом и загорелся. По некоторым данным, компания ехала из клуба, где они отмечали день рождения одной из девушек.

Кадры с места страшной аварии на пересечении Садового и Пречистенки. На земле рядом с полыхающим авто лежат пострадавшие - все молодые люди. Те, кого очевидцы успели вытащить из салона в первые минуты. Кто-то начинает приходить в сознание. Ещё двоих - водителя и пассажира - спасти не удалось.

Авария произошла в четыре утра. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. Чёрный Mercedes без номеров влетает на перекрёсток, который пересекает жёлтое такси. Пытаясь уйти от столкновения, водитель немецкой иномарки принимает вправо и на полной скорости врезается в стену жилого дома. Машину мгновенно охватывает пламя.

"Прокуратура центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия в столице. Рано утром водитель Мерседеса не справился с управлением и врезался в стену жилого дома на Зубовском бульваре. В результате аварии автомобиль загорелся", - заявила и. о. руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова.

Несмотря на ранний час, на звуки удара и хлопков поспешили находящиеся поблизости люди. Арсланбек Алиев - тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе - одним из первых бросился на помощь. Несмотря на предостережения спасателей и опасность взрыва, мужчина начал вытаскивать пассажиров.

"5-6 человек приняли активное участие, помогли. Кого возможно было вытащить такими простыми путями, не имея профессиональной подготовки, мы вытащили. На переднем сиденье страшно было. Очень быстрый огонь был. Это невозможно было сделать обычными руками. Надо было сиденья вытаскивать, надо было быстрее тушить пожар", - заявил Арсланбек Алиев, тренер сборной России по вольной борьбе.

По предварительной информации, компания молодых людей возвращалась со дня рождения и выехала на красный свет. Судя по тому, что светофоры на Пречистенке в обе стороны работают синхронно, а встречная машина стоит на месте, можно предположить, что действительно Mercedes двигался на запрещающий сигнал. Причём по сравнению с другими автомобилями на огромной скорости - при разрешённых 60 км/ч в этом месте. Кроме того, в легковую иномарку, которая рассчитана 4 пассажиров, набилось сразу 8 человек. Всем от 19 до 24 лет.

"Всего в машине было 8 человек. Там даже спасатели записывали количество раненых. Мы-то сразу посчитали - 6 человек сзади сидели, двое впереди", - сказал Алиев.

Вопросы, возможно, возникнут и к водителю такси, который - по крайней мере судя по кадрам - даже не стал останавливаться. Пострадавших с переломами, ожогами и черепно-мозговыми травмами доставили в столичные больницы. Сейчас за их жизни борются врачи. Личности погибших устанавливают. Есть версия, что за рулем находился некий Мурат Салпагаров. А автомобиль, предположительно, принадлежал Расиму Хутову, в прошлом профессиональному футболисту, игравшему в Российской национальной лиге.

Анна Пешехонова, Валерий Белинский, Андрей Булычёв. "ТВ Центр".

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