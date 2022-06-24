В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Работа в данном вопросе выходит на заключительную стадию

Первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД генерал-майор полиции Кирилл Смуров сообщил, что в России, вероятно, будет введена уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств в интернете.

Как уточнил Смуров, работа в данном вопросе выходит на заключительную стадию, а перечень запрещенных в России веществ постоянно совершенствуется.

"За последние пять лет главком подготовлено 17 постановлений правительства, которым корректировался этот список. В результате установлены меры контроля в отношении более 1 тыс. различных веществ, растений и так далее", - добавил генерал-майор полиции (цитата по ТАСС).

Сотрудники ведомства стараются защитить граждан и рынок от поступления новых психоативных и наркотических веществ, заключил спикер.

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