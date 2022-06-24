Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 81%

Одобряют работу президента 78,7%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 13 по 19 июня составил 81,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту главы государства с 13 по 19 июня 2022 года составил 78,7%.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 63,6% участников исследования, одобряют его работу в качестве председателя федерального правительства 53,5%. Деятельность самого кабмина одобрили 52,9% опрошенных россиян, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что социологи констатируют рост поддержки президента России, правительства и специальной военной операции по защите республик Донбасса. По словам представителя Кремля, эта поддержка чувствуется и ее уровень растет.

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