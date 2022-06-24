Россия выплатила еще 8,5 млрд рублей по госдолгу

Минфин направил необходимые средства держателям еврооблигаций

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году (ISIN XS0088543193, US78307AAE38). Об этом в пятницу, 24 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая сумма 8,5 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов) была получена платежным агентом по еврооблигациям. В этом качестве выступает Национальный расчетный депозитарий.

Согласно временному порядку исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, выплаты осуществляются в рублях, сообщается на официальном сайте Минфина.

22 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке обслуживания внешних долгов — обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях.

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