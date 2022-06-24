В Совфеде раскрыли глубинный смысл существования ЕС

Антироссийская политика Запада реализуется в самых разных формах

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз вызывает массу вопросов.

"В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь - России?" - написал сенатор в Telegram.

Он добавил, что хорошо бы "получить разъяснения по этому поводу от французского президента".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что европейские лидеры выразили заинтересованность в том, "чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции" в отношении России.

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