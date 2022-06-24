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Девять стран Европы отказались выдавать России преступников

15:33
  • пятница
  • 24 июня 2022

Об этом рассказали в Генпрокуратуре

Ряд европейских стран отказался от сотрудничества с Россией по вопросу о выдаче обвиняемых в совершении преступлений. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Среди этих стран Краснов назвал Германию, Великобританию, Италию, Литву, Польшу, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.

Генпрокурор указал, что данные государства "отказались по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в совершении особо тяжких преступлений".

Однако Москва не собирается повторять "подобное неразумное поведение", а продолжит реализацию всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами, цитирует Краснова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что представители Министерства внутренних дел России исключены из участия в работе некоторых консультативных площадок стран Евросоюза: Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, Группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей - Группы "Помпиду".

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