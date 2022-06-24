В России запустят новый агрегатор такси

Объем инвестиций на сегодняшний день составил более 30 миллионов рублей

С 1 июля в России будет запущен новый агрегатор такси "СвифтДрайв", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Отечественный агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в регионах России с 1 июля. Компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как "Яндекс.Такси", а также выступает партнером компании "Ситимобил", - сказано в сообщении.

Сервис рассчитывает занять нишу ушедшего из России Gett (12-15% рынка).

Начнет работу агрегатор в корпоративном сегменте, затем выйдет на потребительский рынок. Объем инвестиций на сегодняшний день составил более 30 миллионов рублей.

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