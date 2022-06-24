Сухую жаркую погоду ожидают в общегородской выпускной в Москве

Гидрометцентр дал благоприятный прогноз

В субботу, 25 июня, когда в Москве состоится общегородской выпускной вечер для школьников, ожидается жаркая погода без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что в течение дня столбики термометров будут подниматься до 30 градусов. Минимальная температура ночью в выпускной день будет около 17 градусов тепла, а в центре Москвы — 18-20 градусов тепла.

При этом ночь будет звездная, лунная и теплая — "погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру в Москве", цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что жара до 31 градуса прогнозируется в Москве, а также в Санкт-Петербурге с 25 июня. Синоптики отмечают, что прогнозируемое превышение климатической нормы на 5-6 градусов делает погоду опасной.

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