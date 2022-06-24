Бочкарев: монолитные работы завершаются на станции "Тютчевская" Троицкой линии

Общая строительная готовность "Тютчевской" составляет 66%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о скором завершении монолитных работ на станции "Тютчевская" перспективной Троицкой линии столичного метро.

"В настоящее время на станции выполнены работы по устройству ограждающих конструкций котлована. Завершены земляные работы, продолжаются архитектурно-отделочные работы служебных помещений, ведется монтаж инженерных систем", - отметил замглавы города.

Он добавил, что общая строительная готовность "Тютчевской" составляет 66%.

Как, в свою очередь, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станции возводят основные конструкции первого вестибюля, прилегающей к станции камеры съездов и тупиков. Кроме того, возводится пункт технического обслуживания для подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя.

"Тютчевская" будет иметь один наземный павильон с выходами на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также подземный переход в строящийся торговый комплекс. Троицкая линия длиной 40 километров, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы, соединит платформы МЦК с городским округом Троицк.

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