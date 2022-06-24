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Эксперты: Расширение лимитов закупок позволит привлечь МСП к более активному участию в торгах

14:58
  • пятница
  • 24 июня 2022

Это поможет повысить оперативность закупок для госнужд

Власти Москвы значительно увеличат максимальную сумму госконтрактов на закупку товаров и услуг у малого бизнеса, которые заключают на городском портале поставщиков. С 1 августа предельный размер на закупку товаров поднимут с 600 тыс. до 5 млн рублей, на работы и услуги — с 600 тыс. до 3 млн рублей. Постановление об этом 24 июня подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По оценкам правительства города, это позволит малому и среднему бизнесу больше принимать участие в выполнении госзаказа, а также повысить оперативность закупок для госнужд.

Контракты разыгрывают и заключают на портале поставщиков Москвы, где зарегистрировано более 300 тыс. пользователей, включая 50 тыс. заказчиков (свыше половины — московские). Ресурс запустили в 2013 году, чтобы автоматизировать процесс и повысить прозрачность закупок малого объема. По итогам января-мая этого года с его помощью заключили 234 тыс. контрактов на общую сумму 36,3 млрд рублей.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на портале начал работу новый сервис — площадка товарной кооперации, которая поможет производителям из России и дружественных стран продать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям купить ее. Этот ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье и новых партнеров".

По оценке вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Сурена Варданяна, Московский портал поставщиков — один из лучших инструментов вовлечения малого и среднего бизнеса в работу с госаказом. Это решение в несколько раз увеличивает возможности поставщиков товаров и услуг, отметил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

В 2021 году более 10 тысяч компаний и ИП в столице было зарегистрировано при поддержке специалистов учреждения "Малый бизнес Москвы". С помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Всего за прошлый год в столице зарегистрировали более 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей.

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