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Медики выявили аномальную мутацию оспы обезьян

15:14
  • пятница
  • 24 июня 2022

Изменения происходят при передаче от человека к человеку

Вирус оспы обезьян, считавшийся стабильным, неожиданно быстро мутирует. Это происходит при передаче от человека к человеку, сообщили исследователи из Национального института здоровья Португалии.

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"Вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса... Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - заявил один из участников исследования газете Financial Times.

Эксперты отмечают, что вирусы такого типа считаются достаточно стабильными. Однако в этом случае ученые выявили около 50 мутаций. Накануне в ВОЗ начал работу чрезвычайный комитет по ситуации с оспой обезьян. По данным организации, с начала года выявлено более 3,2 тысячи случаев заражения этим вирусом в 48 странах мира.

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