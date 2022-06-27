Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Водолеям стоит задуматься о переменах в жизни, а Тельцам – прислушаться к интуиции

Овны

На вашей стороне сегодня играет Сатурн – планета серьезная и очень требовательная. Соблюдая правила, инструкции и дисциплину, вы добьетесь успеха в любых делах.

Тельцы

Продвинуться к успеху вам помогут подсказки интуиции. Берите их за основу, а остальное додумывайте, используя ваш фирменный здравый смысл и логику.

Близнецы

Луна и Меркурий соединились в вашем знаке, что делает вас практически неуловимыми. Выпутаться из любой передряги, придумать что-то экстравагантное и добиться своих целей сегодня будет легко.

Раки

Солнце в вашем знаке не в лучшей форме: против него открыто работает Юпитер, а Черная Луна - исподтишка. Этот день хорош только для рутинных ежедневных дел.

Львы

Ценность этого дня в том, что вы сможете реально оценить свои достижения, без иллюзий и шапкозакидательства. Все мысли об успехе стоят того, чтобы вы их записали.

Девы

Соединение Меркурия с Луной не оставит вас без внимания: эти планеты играют за вас, все получится. Четкость мышления, быстрота реакции, отличная память – в вашем распоряжении!

Весы

Прекрасный день для представителей знака, ставящих перед собой амбициозные цели, даже лежа в шезлонге у бассейна. Вы все правильно делаете, продолжайте в том же духе!

Скорпионы

Вам удастся разобраться в вопросах, связанных с банковскими вкладами, новыми картами, кредитами, кэшбеком. Запишите все, что узнали – в будущем пригодится.

Стрельцы

Если вы всерьез занимаетесь творчеством, для вас этот день будет особенным. Сегодня вы сможете найти важную информацию и начать зарабатывать на вашем таланте или хобби.

Козероги

Плутон в вашем знаке не может похвастать хорошими связями с другими планетами, отсюда чувство одиночества. Зато этот день прекрасен для здоровья, посещения врачей.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке сегодня заручился поддержкой Марса, в ведении которого находится воля человека. Хороший момент для тех, кто хочет реальных перемен в жизни.

Рыбы

Работа из дома сейчас как никогда выгодна для вас: вы и отдыхаете, и работаете, и учитесь одновременно. Продолжайте искать себя, еще не все таланты раскрыты!

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