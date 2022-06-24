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Умер автор песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман

15:39
  • пятница
  • 24 июня 2022

Об этом сообщила его дочь Виктория Аронова

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, сообщила в соцсетях его дочь Виктория Аронова.

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"У меня был лучший папа в мире. И для меня - лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте - с Господом на небесах", - написала она.

Причина смерти не уточняется.

Аркадий Гарцман родился в Киеве 1 мая 1947 года. Написал песни для мультфильма "Острова сокровищ", также является автором текстов для песен Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Софии Ротару, Верки Сердючки. Снялся в нескольких телесериалах - в том числе в "Возвращении Мухтара" и "Ликвидации".

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Кадр из мультфильма "Остров сокровищ"
Кадр из мультфильма "Остров сокровищ"
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