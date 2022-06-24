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Спасатели нашли тело второй жертвы непогоды в Сочи

15:45
  • пятница
  • 24 июня 2022

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Тело второго погибшего во время шторма обнаружили спасатели в Сочи. Это женщина – пассажир одного из автомобилей, которые смыло в море.

Трое детей находились в унесенных в море автомобилях в Сочи
В Сочи смыло в море два автомобиля с 8 пассажирами

"Тело второй женщины обнаружено", - сообщили в администрации Сочи агентству ТАСС.

На Сочи обрушился ливень, в результате были подтоплены центральные улицы города. Как ранее сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, во время шторма в море смыло два автомобиля с туристами из Ставрополья. К поискам подключали авиацию. Одного мужчину удалось спасти, женщина была найдена погибшей. По некоторым данным, в машинах были дети.

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