Спасатели нашли тело второй жертвы непогоды в Сочи

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Тело второго погибшего во время шторма обнаружили спасатели в Сочи. Это женщина – пассажир одного из автомобилей, которые смыло в море.

"Тело второй женщины обнаружено", - сообщили в администрации Сочи агентству ТАСС.

На Сочи обрушился ливень, в результате были подтоплены центральные улицы города. Как ранее сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, во время шторма в море смыло два автомобиля с туристами из Ставрополья. К поискам подключали авиацию. Одного мужчину удалось спасти, женщина была найдена погибшей. По некоторым данным, в машинах были дети.

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