Реакция на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Демонстративную солидарность Евросоюза называют обманом

Евросоюз и НАТО формируют коалицию для борьбы, а "по большому счету, войны" с Россией, как когда-то Гитлер собирал европейские страны против Советского Союза. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку по итогам переговоров с азербайджанским коллегой.

По словам министра иностранных дел нашей страны, Россия не видит для себя рисков в связи с предоставлением Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены Евросоюза.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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