В Москве обсуждают кризис партийных идеологий

В мероприятии принимают участие различные эксперты

В Московском клубе политологов обсуждают кризис партийных идеологий в условиях нового времени. Заседание в пятницу идёт в Городском центре профессионального и карьерного развития.

В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, политологи, социологи. На встрече планируется обсудить вызовы, которые стоят перед партиями в условиях новой реальности.

Эксперты поделятся мнениями о том, как изменившиеся внешнеполитические условия влияют на формирование идеологий. А также попробуют ответить на вопрос: есть ли у партий необходимость в создании новых политических программ.

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