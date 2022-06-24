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Эксперты: увеличение лимитов закупок у МСП даст новый импульс развитию бизнеса в столице

15:54
  • пятница
  • 24 июня 2022

Решение позволит расширить инвестиционный и потребительский спрос в Москве

Увеличение лимитов закупок у малого и среднего предпринимательства даст новый импульс развитию бизнеса в столице. Как рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков, ключевые плюсы данного сектора экономики - маневренность и гибкость.

"Решение об увеличении предельного лимита даст возможность использовать ресурсы малого предпринимательства при решении городских задач. Для субъектов МСП это возможность стабильного финансирования для сохранения бизнеса и его развития", - рассказал эксперт.

По его мнению, решение властей Москвы даст доступ к торгам большему количеству субъектов малого бизнеса, а также повысит для них экономический эффект.

Со своей стороны независимый экономист Андрей Бархота выразил мнение, что такой подход даст дополнительные возможности для экономии бюджетных средств.

"Масштабирование заказов позволит достичь экономии расходов бюджета, а также окажет существенную поддержку выручке столичных предприятий. Это, в свою очередь, поможет перезапустить инвестиционный цикл и расширить инвестиционный и потребительский спрос в Москве", - сказал он.

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