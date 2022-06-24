Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября

Греческим авиакомпаниям также запрещено летать в Россию и Белоруссию

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Греции продлен до конца сентября. Действие ограничений для греческих авиакомпаний также остается в силе.

"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что запрет касается полетов российских и белорусских самолетов.

Для греческих авиакомпаний закрыто воздушное пространство Украины. Нельзя им летать также над Молдавией и Белоруссией – как отмечается, в связи с высокой степенью риска в этих районах. Директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

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