ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября

16:09
  • пятница
  • 24 июня 2022

Греческим авиакомпаниям также запрещено летать в Россию и Белоруссию

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Греции продлен до конца сентября. Действие ограничений для греческих авиакомпаний также остается в силе.

Россиян предупредили о рисках отдыха в Греции
Греция задержала российский танкер с моряками на борту

"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что запрет касается полетов российских и белорусских самолетов.

Для греческих авиакомпаний закрыто воздушное пространство Украины. Нельзя им летать также над Молдавией и Белоруссией – как отмечается, в связи с высокой степенью риска в этих районах. Директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Аэропорт Греции
Аэропорт Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.