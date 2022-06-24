Союзные силы полностью освободили город Горское

Информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР

Город Горское полностью освобожден союзными силами. Информацию, распространенную ранее главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили в Народной милиции Луганской народной республики.

"Народная милиция ЛНР и союзные подразделения полностью освободили город Горское", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.

Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду. С этих позиций ВСУ восемь лет обстреливали республику. Народная милиция ЛНР продолжает наступление на южные районы Лисичанска, где блокирована украинская группировка численностью пять-семь тысяч военных.

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