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Союзные силы полностью освободили город Горское

16:40
  • пятница
  • 24 июня 2022

Информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР

Город Горское полностью освобожден союзными силами. Информацию, распространенную ранее главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтвердили в Народной милиции Луганской народной республики.

ВС России и силы ЛНР заняли Золотое-2
Генерал ВСУ и власти города Золотое бежали перед наступлением войск ЛНР

"Народная милиция ЛНР и союзные подразделения полностью освободили город Горское", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.

Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду. С этих позиций ВСУ восемь лет обстреливали республику. Народная милиция ЛНР продолжает наступление на южные районы Лисичанска, где блокирована украинская группировка численностью пять-семь тысяч военных.

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