Конфликт Зеленского и руководства ВСУ набирает обороты

Президент Украины боится военного переворота

Тема высочайших потерь ВСУ на Донбассе - одна из самых болезненных для Украины. Но, что интересно, данные эти озвучивают почти исключительно представители офиса Зеленского, а не Минобороны страны. Параллельно всё чаще в сеть утекают данные о, скажем так, взаимном недовольстве украинского президента и украинского главкома Залужного, и шире - генштаба ВСУ. И всё чаще эксперты говорят о прямом конфликте между политическим и военным крыльями украинской власти.

Это не Ближний Восток, а Украина. Хотя по первым кадрам - очень похоже. Самодельная ракетная установка на базе обычного пикапа. Когда у террористов "Исламского государства" (запрещенная в России организация) не хватало оружия, они делали нечто похожее. Вот и теперь по степям Украины разъезжают такие современные тачанки.

Несмотря на помощь запада, оружия явно не хватает. Зеленский стучится во все иностранные двери. Ещё меньше у вооруженных сил боевого духа. Солдат нецензурно рассказывает, чем занимается его руководство в Киеве, пока на фронте гибнут побратимы. Жалобы на состояние дел на передовой с украинской стороны появляются с завидной регулярностью. И всё это правда. Военнослужащие своих лиц не скрывают. Открыто называют свои подразделения и где воюют. На неделе подтянулась 3-я тактическая рота батальона оперативного назначения войсковой части 3027 нацгвардии, которые самовольно оставили позиции под Северодонецком, когда котёл ещё не захлопнулся.

Они отлично понимают, что за такие откровения из Киева их не похвалят. Соседи по окопам после аналогичного обращения полным составом отправились в следственный изолятор:

"Мы, взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам, господин президент и господин Залужный и ко всему украинскому народу. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства".

Бардак в армии. Бунты военных и теробороны, и даже гражданских, которые штурмуют военкоматы с требованием вернуть домой родных - как результат войны верховного главнокомандующего Зеленского и главкома ВСУ Залужного. Валерий Залужный прошёл путь от курсанта до генерала. От командира роты до командира всеми украинскими войсками. Учился уже в современной Украине. Окончил Одесское высшее командное училище, Национальную академию обороны и Национальный университет обороны. Прозвище - железный генерал. Искренне ненавидит Россию.

Но теперь генерал смотрит на ситуацию более реалистично. Пытался доказать офису президента, что если не отступить, и многие подчинённые его в этом поддерживали, вся северодонецкая группировка окажется в окружении и вскоре перестанет существовать. Слышать об этом Зеленский не хотел. Приказывал: послать войска. И ещё. И ещё. В итоге - колоссальные жертвы среди личного состава и нежелание дальше воевать у тех, кто ещё жив. И в Запорожье появился вот такой плакат: сдал "Азов" (запрещен в России), сдаст и "Азот". Речь идёт о химическом предприятии в Северодонецке, где прячутся в том числе боевики "Айдара" (запрещен в России).

Зеленский в своих решениях руководствуется распоряжениями своих заокеанских кураторов. Для США жизненно необходимо удерживать в украинском обществе иллюзию победы, что позволит зарабатывать на поставках вооружения. И именно поэтому Зеленский отправляет в бой всех, кто остался. А не отступает, как настаивал Залужный, дабы сохранить войска.

Под армейскими знамёнами уже миллион украинцев. Киев планирует добрать ещё два миллиона. Во многом с помощью Польши. Министр иностранных дел Украины обратился к своему польскому коллеге с просьбой депортировать всех украинских беженцев-мужчин возрастом от 18 до 60 лет для отправки тех на фронт. Потому что ситуация там хуже некуда.

"Их армия фактически уничтожена. Они отправляют резервистов — аналог наших нацгвардейцев — прямо в мясорубку. Русские войска спокойно и методично уничтожают всех на своем пути. Россия уже начала укреплять контроль над 25-30% Украины. Под контролем Москвы находится территория, на которую приходится около 80% украинского ВВП", - заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Во время войны, когда сложилась такая сложная ситуация, при огромных потерях, внутренний конфликт между гражданским и военным руководством страны - это катастрофа. И то, что разногласия между верховным главнокомандующим и главкомом ВСУ стали публичными, говорит о желании Банковой переложить ответственность за поражения на фронте с политического руководства на военное. Всё происходящее очень похоже на начало кампании по дискредитации Залужного, который своими армейскими идеями мешает политическим планам. ((СНЯТЬ ГЕО))

И вот уже непокорного генерала отправляют в интернет, считать бронежилеты. Даже провластные украинские журналисты удивились: главкому ВСУ поручили то, чем должен заниматься министр обороны. Так сказать, чтобы голова не была занята ненужными мыслями об отступлении.

Есть информация, что Зеленский не на шутку опасается военного переворота. Мол, даже охрана у него теперь иностранная. Своим не доверяет. А организатором переворота, по мнению экспертов, может стать всё тот же Залужный, который, по слухам, сам метит в кресло президента и явно не собирается считать каски и становиться козлом отпущения.

Дмитрий Гусев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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