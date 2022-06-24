"Символический жест": Бельгия передала Конго зуб Патриса Лумумбы

Эксперты порассуждали о причинах данного решения

Событие, которое, на первый взгляд, с происходящим в мире никак не связано. Но только на первый. Бельгия вернула зуб Патриса Лумумбы его родственникам. Больше возвращать нечего, зуб - это единственное, что осталось от национального героя Демократической республики Конго после его убийства бельгийскими силовиками в 61 году прошлого века. Ну то есть мы в космос полетели, а бельгийцы растворили в кислоте политического оппонента из - на минуточку - чужого независимого государства. Да и зуб, кстати, уцелел чудом.

Ковчег с останками Патриса Лумумбы бельгийская сторона привезла в посольство Демократической республики Конго. Сама церемония передачи была обставлена максимально строго и торжественно. Но перед ее началом, как можно заметить на видеокадрах, бельгийцы, обмениваясь приветствиями, смеялись. В то время как у родственников Лумумбы на глазах все время были слезы.

Похороны состоятся 30 июня в День независимости Конго. Возвращения останков национального лидера на родину его семья добивалась долгие десятилетия. Но лишь в 2020-м году бельгийский суд постановил: родственники Патриса Лумумбы могут получить его останки. А именно - золотой зуб. Единственный, оставшийся из коллекции комиссара бельгийской полиции Жерара Соэта. Участник убийства Лумумбы привез несколько его зубов и фаланг пальцев домой, как признавался сам, в качестве охотничьего трофея.

Властям ничего не оставалось, как возбудить уголовное дело. 40 лет спустя после убийства бывшего премьера, отчаянно мешавшего Брюсселю.

"Цель, которую мы преследуем - это освобождение Конго от иностранной зависимости и деколонизация страны. Мы твердо знаем, куда идем. Мы - не ваши обезьяны!" – заявлял Патрис Лумумба.

Эта речь Патриса Лумумбы в день провозглашения независимости Конго 30 июня 1960 года произвела фурор. Ее не было в плане церемонии. Но после выступления короля Бельгии Бодуэна Лумумба понял: де юре бельгийцы дали его родине независимость, де факто все остается по-прежнему.

"Колониализм бельгийский был очень жестким. Мы различаем британский, французский, португальский колониализмы - все они имеют свою специфику. Вот бельгийский колониализм - это колониализм жесткий. С таким управлением бельгийским и только, не привлекая никого из местного населения. Там совершенно строгая линия была на то, что за порядок в Конго отвечают в экономике - монополии, за идеологическое воспитание - католическая церковь и за всякие другие позиции отвечает колониальная бельгийская администрация", - рассказала доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Людмила Пономаренко.

В недрах Конго - практически вся таблица Менделеева - медь, литий, германий, уран. Бельгия быстро восстановилась после Второй мировой войны именно на богатствах Конго, нещадно эксплуатируя ее ресурсы. Патрис Лумумба сразу дал понять - с обретением независимости этому будет положен конец. Выход пошатнувшемуся владычеству Брюссель нашел в поддержке сепаратистов из богатейшей провинции Катанг и под предлогом предотвращения кровопролития вновь направил в Конго регулярные войска, а также наемников. За помощью Лумумба обратился в ООН. Однако "голубые каски" заняли сторону мятежников. Что неудивительно - директор ЦРУ Ален Даллес, выступая в Совбезе, заявил: в лице Лумумбы мы столкнулись с фигурой, похожей на Кастро, если не хуже. Помощь законным властям Конго оказал СССР. Но это еще больше настроило Запад против Лумумбы. По сути, там уже вынесли смертный приговор, к исполнению которого вместе с Бельгией подключились США.

Агент Девлин, как и еще десятки сотрудников спецслужб США, Великобритании и Бельгии в начале 60-х работали в Конго. Но расстреливали Патриса Лумумбу и еще нескольких его сторонников именно бельгийцы. А через несколько дней сделали все, чтобы от лидера конголезского освободительного движения не осталось и следа.

Впрочем, если задуматься, человек взявший в 1960-м в качестве охотничьих трофеев человеческие зубы и пальцы, поступил вполне себе в духе тогдашнего уклада "цивилизованной" Европы. Ведь еще в 1958 году в столице Бельгии проходила выставка "Конголезская деревня с жителями", очень похожая на популярные в начале 20 века в Европе так называемые "человеческие зоопарки", где африканцы соседствовали с обезьянами – мол, общее происхождение. В 1884-м году население Конго составляло 30 миллионов человек, а в 1915-м - уже 15 миллионов. Виной тому - непосильный труд и зверства белых колонизаторов. Сегодня Бельгия извиняется, но признавать почти вековой геноцид в Конго не спешит.

"Цель совершенно очевидна, потому что сейчас идет ряд процессов. Например, Намибия пытается добиться компенсаций за колониальный период. Понятное дело, что Бельгия категорически этого не хочет. Естественно, она платить ничего не будет. Но промолчать они тоже не могут, поэтому им приходится делать такие символические жесты, как - мы вам зуб отдали вашего бывшего премьер-министра, чего вы еще хотите? Давайте считать на этом инцидент исчерпанным", - отметил политолог, директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

Как исчерпаны и богатства Конго - природные и человеческие. Богатейшая по запасам недр страна Африки сегодня находится на третьем месте в мире по уровню бедности. И в этом списке совсем недалеко расположились та же Намибия, Танзания, Бурунди - тоже бывшие колонии. Свои претензии за годы колонизации могут предъявить также Алжир, Сенегал, Камерун. Но "цивилизованный" Запад молчит. И в 21 веке, уже в новых геополитических условиях продолжает качать ресурсы из стран третьего мира. А если кто-то противится, сценарий известен - политические убийства и государственные перевороты.

2003 год. США бомбят Ирак, а затем казнят законного президента страны Саддама Хусейна. 201 - свергнут режим в Ливии, Муамар Каддафи убит. В странах воцарился хаос и террор. Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка - повсюду Запад и, в первую очередь, США видят зоны своих национальных интересов.

"Да, прошло 60 лет, но мы видим, что ничего, по сути, не меняется. Это касается американцев, Западной Европы. Это интересы транснациональных корпораций. Они готовы ради этих интересов свергать и убивать лидеров, они готовы устраивать гражданские войны. Они выпускают такого джина из бутылки, которого сами же потом контролировать не могут. Но им это не важно. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что, если они видят, что проигрывают, если они видят, что не могут удержать ситуацию под своим контролем, это значит, что в этих странах можно ждать перевороты, гражданские войны и так далее", - рассказал Дмитрий Родионов.

В общем, и в 21 веке методы остаются старые, из того колониального прошлого. Одни народы все еще мнят себя великими по отношению к другим. И думают, что им все позволено. Но времена уже изменились.

Алексей Платонов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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