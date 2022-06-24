На Западе признали провал антироссийской санкционной политики

Инфляция в Европе и США растет

США "в ужасе" от того, что должностное лицо России говорит о возможной смертной казни американцев. Так Вашингтон отреагировал на слова Дмитрия Пескова о том, что захваченные на Украине наемники Александр Дрюк и Энди Хьюн могут быть приговорены в ДНР к высшей мере. Песков при этом подчеркнул, что состоится суд, который вынесет решение. Для американцев, искренне полагающих себя существами исключительными, невыносима сама мысль, что их сограждане могут быть осуждены судом другой страны. Они всё еще не могут принять тот факт, что право казнить или миловать принадлежит не только им. Исключительная нация, заварившая фактически все конфликты в мире в последние десятилетия, не готова нести за них ответственность. Не готова и не планирует. Свидетельство чему - последнее заявление президента США по украинскому конфликту. Оказывается, происходящие ныне события - это соревнование на выживание между Россией и Европой.

После фееричного падения с велосипеда Байден, похоже, потерял остатки разума, потому что на вопрос журналистов о последствиях антироссийских санкций для Евросоюза, сболтнул такое, что до сих пор в Белом доме считалось секретным планом о намерениях Америки – не только в отношении России, но и Европы в целом.

"Я думаю, что на определенном этапе начнётся что-то вроде игры в выжидание: что русские могут выдержать и что будет готова выдержать Европа", - сказал он.

Голодные игры – это, безусловно, захватывающая битва за выживание, если за ней наблюдать со стороны. Поэтому европейским чиновникам стоит как можно быстрее поинтересоваться у Байдена, почему он – главный инициатор всех антироссийских санкций - бросил Европу на поле боя экономической войны, а сам занял уютное кресло наблюдателя-надзирателя. Тем более, что европейские журналисты уже на ежедневной основе констатируют – "план обрушения российской экономики бумерангом возвращается в Европу" и "победитель в игре на истощение известен уже сейчас".

"С первых дней было понятно, что план провалился - план, который должен был под экономическим давлением вызвать экономический коллапс в самой России. Ущерб Европе накапливается, но, несмотря на это, Европа продолжает проводить политику Вашингтона и вместо того, чтобы пытаться как можно быстрее завершить конфликт на Украине, по-прежнему придерживается мнения о том, что необходимо "победить Россию", - пишут СМИ.

И провалы антироссийской санкционной политики официально подтверждены Евростатом. Причём, май стал тем месяцем, когда даже ярые русофобы поняли, что коллективный разум Евросоюза явно делает что-то не то – потому что инфляция в еврозоне не просто перевалила за 8%, но и установила исторический максимум. И это, так сказать, средняя температура по палате. В отдельных же странах ситуация ещё хуже. Например, в Эстонии инфляция составила 20,1%, в Литве - 18,5%, в Латвии - 16,4%. А Германии хватило лишь приблизиться к 8 процентам, как в газетах появились заголовки "Берлинцы больше не могут себе позволить фрикадельки" - "Начинается эпоха дефицита". Кризис пришёл и во Францию – и о том, что страна сейчас находится на пике инфляции, подтвердил лично министр экономики и финансов. А пресс-секретарь правительства заявила, что сейчас идёт работа над программой внедрения продуктовых талонов. И даже в отколовшейся от Евросоюза Великобритании инфляция тоже побила рекорд за последние 40 лет и перешагнула 9 процентов.

"Я знаю, что люди обеспокоены ростом стоимости жизни. И у нас есть решимость бороться с ростом цен, снижать инфляцию и восстанавливать экономику", - говорит министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Увы, но одной решимости мало – если люди уже утверждают, что вынуждены отказываться от обеда, чтобы отложить деньги для оплаты коммунальных услуг. Так что весь Евросоюз, и даже Соединенное королевство, сами не заметили, как, соглашаясь с правилами Вашингтона, победили не Россию, а проиграли Америке. То, что Вашингтон всегда считал Европу своим геополитическим и экономическим конкурентом, не секрет, но то, что Вашингтон сможет так ловко и буквально за считанные дни превратить ЕС в беспомощную колонию – кажется, не ожидал никто. Причём, что особенно интересно, работа по разрушению Европы велась изнутри, а конфликт с Россией стал лишь спусковым крючком.

"За последние 20 лет Соединённым Штатам удалось подготовить новую европейскую элиту и на последних выборах – буквально за последние 2-3 года поменять на свою – те, которые получали образование в Соединённых Штатах Америки, те, кто работали в американских НПО, в американских крупных корпорациях, то есть те, кто проникнуты американским духом. И поэтому они сегодня действуют в интересах Соединённых Штатов Америки", - рассказал член комитета Совета Федерации России по экономической политике Игорь Морозов.

Например, к таким проамериканским и антиевропейским политикам принадлежит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – она как раз училась в Высшей школе бизнеса при Стэндфордском университете в США. Ну а теперь прилежно и методично разваливает экономику Евросоюза.

"Она представляет те круги, которые осуществляют политику, которая сдерживает развитие Европы и не позволяет европейским экономикам стать конкурентоспособными в отношении транснациональных американских корпораций. То есть это часть американской войны – гибридной войны за сохранение своей гегемонии", - говорит политический обозреватель Анна ван Денски.

Только вот разрушая жизнь когда-то сытой и даже переедающей Европы, разрывая её идеальное взаимодействие с миром и превращая в экономического инвалида, Вашингтон не заметил, что сам стал экономическим изгоем. Как заявил американский миллиардер-финансист Рэй Далио, для Запада грядут тёмные времена:

"Я могу с уверенностью сказать, что от санкций против России страдает и Запад. Другие страны всё чаще избавляются от государственных облигаций США, потому что опасаются, что могут оказаться на месте России. Это меняет баланс сил во всем мире. Ещё Америка тратит гораздо больше денег, чем зарабатывает, и имеет высокий уровень долга. Для новых расходов государству приходится печатать ещё больше денег и брать ещё больше долгов, что вызывает ещё большую инфляцию и политическую борьбу. Конфликты уже настолько острые, что могут привести к гражданской войне".

То есть уже сейчас можно резюмировать – у Америки не получилось отсидеться за большой лужей. И, похоже, если об этом говорят даже американские миллиардеры, крах сияющего града на холме действительно неизбежен.

"Борьба за национальные суверенитеты, которые начали Россия, Китай, Иран, Индия, Турция – она в любом случае, захватит Соединённое Штаты Америки. И отказ, в том числе от доллара – как от платёжной валюты, как резервной валюты – это должно нанести колоссальный удар Соединённым Штатам Америки. И к 32 триллионам долга США добавится не один триллион уже в ближайшие 2-3 года. Это будет той критической массой, за которой должно быть просто падение и доллара, и американской экономики", - рассуждает Игорь Морозов.

Причём, обрушение американской экономики грозит пойти по ускоренному варианту. В стране-мечте уже всё не идеально – начиная от антирекордов инфляции и заканчивая настоящим административным коллапсом – Байден оказался плохим антикризисным менеджером. И теперь в Америке полиция не выезжает на вызовы, а авиакомпании отменяют внутренние рейсы – все службы работают в режиме экономии ресурсов.

А администрация Байдена вместо того, чтобы спасать страну, вывешивает на сайте Белого дома новости с заголовками о повышении цен Путиным. Только вот, по данным социологов, в сказки дедушки Байдена верят всего лишь 11 процентов американцев. Провальный результат для президента, который вообще-то собирался объединить против России аж целый мир.

Впрочем, Байден это вряд ли понимает, просто потому что не способен. 23 июня во время заседания по ветроэнергетике весь мир узнал, что 79-летний президент США действительно плохо соображает. Джо случайно развернул к прессе свои шпаргалки, в которых было написано не только что именно он должен говорить, но и даже то, что он должен сесть именно на свой стул, а по окончании встречи – поблагодарить участников и уйти. Эксперты уже подтвердили, что инструкции в подобном стиле выдают пациентам с болезнью Альцгеймера, чтобы им было проще ориентироваться среди незнакомых людей и в стрессовой ситуации.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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