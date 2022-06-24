Путин назвал причину роста инфляции в мире

Спецоперация на Украине не имеет к этому отношения

Несколько лет безответственной работы некоторых стран привели к резкому росту инфляции в мире. Российская военная спецоперация на Украине не имеет к нынешней экономической ситуации никакого отношения, заверил президент России Владимир Путин.

"Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".

Российский лидер подчеркнул, что это никак не может быть следствием специальной военной операции по защите Донбасса. В то же время, по словам Путина, некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по этим придуманным правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов только обостряет кризис в мировой экономике, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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