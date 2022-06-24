Путин: Россия сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна

Президент высказался о ситуации на рынке продовольствия

Россия сможет поставить в этом году на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс", сообщает "ТВ Центр".

Она стала продолжением состоявшегося накануне саммита лидеров стран "пятерки", к которым сегодня присоединились руководители приглашенных государств - Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии.

Как и накануне, встреча проходит в режиме видеоконференции. Российский президент отметил важность взаимодействия стран, разделяющих общие ценности, в нынешних условиях, когда санкционная политика Запада привела к обострению экономического кризиса, что сказалось и на рынке продовольствия.

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