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Путин: Россия сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна

18:01
  • пятница
  • 24 июня 2022

Президент высказался о ситуации на рынке продовольствия

Россия сможет поставить в этом году на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс", сообщает "ТВ Центр".
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Она стала продолжением состоявшегося накануне саммита лидеров стран "пятерки", к которым сегодня присоединились руководители приглашенных государств - Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии.

Как и накануне, встреча проходит в режиме видеоконференции. Российский президент отметил важность взаимодействия стран, разделяющих общие ценности, в нынешних условиях, когда санкционная политика Запада привела к обострению экономического кризиса, что сказалось и на рынке продовольствия.

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