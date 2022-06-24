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Очевидцы сняли на видео мощный смерч в Геленджике

17:31
  • пятница
  • 24 июня 2022

Вихрь появился в районе Толстого мыса

Мощный смерч в районе Геленджика попал на видео. Вихрь образовался в районе Толстого мыса, на кадрах виден огромный столб, поднимающийся в небо за домами.

Мощный смерч пронесся у побережья в Сочи
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"Смерч набирает обороты", — комментирует происходящее оператор, опубликовавший видео в группе "Страница новостей" во "ВКонтакте".

О пострадавших и разрушениях, причиненных смерчем, пока не сообщается. За последние дни это не первый случай буйства стихии, которая обрушилась на черноморское побережье. 22 июня образование смерча наблюдали жители Сочи. Вихрь прошелся по побережью и повредил пляжные постройки.

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