Аргентина решила вступить в БРИКС

Организация представляет 42% населения земного шара

Аргентина – не только ответственный поставщик продуктов питания, но и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики. Страна стремится стать полноправным членом группы БРИКС, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.

"Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей", - добавил Фернандес, выступая перед лидерами БРИКС на XIV саммите глав государств объединения.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) начал работу в формате видеоконференции 23 июня. Во второй день форума в нем участвуют не только лидеры пяти стран объединения, но также главы приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Узбекистан, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал и Таиланд, передает РИА Новости.

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