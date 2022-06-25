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За сутки в России госпитализировано 1152 больных коронавирусом

11:39
  • суббота
  • 25 июня 2022

Вакцинация спасла 20 миллионов жизней на Земле

За сутки в России госпитализировано 1 152 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 072 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 415 877 человек с COVID-19, умерло 380 837 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав изменил рекомендации по вакцинации от коронавируса

В Москве госпитализировано 112 человек, зарегистрировано 230 новых больных, всего в столице 2 776 213 инфицированных, скончался 44 071 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Вакцинация от коронавируса спасла почти 20 миллионов жизней на планете. Об этом пишет влиятельный медицинский журнал Lancet Infectious Diseases. При этом около семи с половиной миллионов спасённых жизней приходится на вакцины, распределенные в рамках программы COVAX, которая была запущена ВОЗ для обеспечения равного доступа к прививкам.

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