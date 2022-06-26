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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 628 человек

11:38
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

В стране снижается уровень коллективного иммунитета

За сутки в России госпитализировано 628 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 004 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 418 881 человек с COVID-19, умерло 380 892 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве госпитализирован 101 человек, зарегистрировано 232 новых больных, всего в столице 2 776 445 инфицированных, скончались 44 086 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снова снизился. Теперь он составляет 21,5%. На прошлой неделе уровень иммунитета превышал 24%. Вакцинацию против ковида первым компонентом провели 92 687 754 раза, а полный цикл вакцинации - 88 298 127 раз.

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