Уполномоченный по правам русскоязычных появился в Германии

Также учреждена НКО по предотвращению дискриминации русскоязычных сограждан

Уполномоченным по правам русских в Германии стал член партии АдГ Евгений Шмидт. Его избрали на этот пост на заседании фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

В сообщении на странице политика поясняется, что обращаться к уполномоченному можно в случаях дискриминации и нарушения прав, для поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи.

Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане. В 1999 году он переехал в Германию по программе поздних переселенцев для русских немцев. После избрания уполномоченным парламентарий объявил о создании НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, передает РИА Новости.

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