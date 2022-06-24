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Союзные силы взяли в оперативное окружение Лисичанск

18:45
  • пятница
  • 24 июня 2022

Пути снабжения для ВСУ отрезаны

Пути снабжения группировки ВСУ в Лисичанске практически отрезаны. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики взяли город в оперативное окружение, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"Сегодня были освобождены населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое… Города полностью под контролем ЛНР, таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения", — сообщил Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

По данным представителя ЛНР, в Горском и Золотом продолжается работа по зачистке оставшихся боевиков. Союзные войска подавляют огневые точки противника и сдавливают петлю на шее врага, заявил Филипоненко. Ранее сообщалось, что группа украинских войск в Лисичанске насчитывает до семи тысяч солдат и офицеров.

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