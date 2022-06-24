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Французский генштаб оправдался перед "Уралвагонзаводом" за потерю CAESAR

19:20
  • пятница
  • 24 июня 2022

Оправдание вышло неубедительным

Информацию о захвате ВС России самоходных артиллерийских установок CAESAR на Украине попытались опровергнуть во французском генштабе. Военные объяснялись после того, как появилось обращение "Уралвагонзавода" с просьбой передать благодарность президенту Франции за поставки военной техники.

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Ранее сотрудники УВЗ в официальном Telegram-канале предприятия попросили французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности Эммануэлю Макрону за подаренные САУ. В сообщении отмечалось, что орудия "в хозяйстве пригодятся", их можно разобрать.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной", - заявил представитель французского генштаба изданию Indépendant.

Франция отправила Украине 18 единиц CAESAR. Никаких подтверждений того, что САУ не были захвачены союзными силами, в генштабе привести не смогли.

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