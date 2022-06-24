МИД: ЕС использует пространство СНГ для "сдерживания" России

Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины предоставление ей статуса кандидата не имеет

Решение саммита ЕС о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии не имеет ничего общего с реальными потребностями жителей этих стран. Оно, по сути, подтвердило, что продолжается линия на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ход идут все средства – от финансово-экономических рычагов до военной поддержки. В данном случае строгие критерии сближения с ЕС, предъявляемые к другим кандидатам, такие как верховенство права, борьба с коррупцией… соблюдение прав человека, защита национальных меньшинств, свобода слова и развитие рыночной экономики, попросту отодвинуты в сторону в угоду политической конъюнктуре", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Захарова подчеркивает, что будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага в Брюсселе не задумываются. Агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом.

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