Госдеп США признал военные успехи России в Донбассе

Это вызывает обеспокоенность в Вашингтоне и Брюсселе

Россия достигла военных успехов в Донбассе. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен – впрочем, тут же назвав успех "ограниченным" и "тактическим". Тем не менее, по словам госсекретаря, достижения ВС России вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами.

"Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Берлине.

Госсекретарь США ранее сообщил о намерении обсудить возможность дипломатического урегулирования украинского конфликта. Блинкен собирается поднять вопрос на саммите стран "Большой семерки", который пройдет 26–28 июня, передает ТАСС.

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