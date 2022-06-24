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Минобороны заявило о разгроме группировки ВСУ в Горском котле

21:06
  • пятница
  • 24 июня 2022

За пять дней освобождено 11 населенных пунктов

Вооруженные силы России завершили разгром окруженной группировки ВСУ в Горском котле. Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции в Донбассе привел официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", - сообщил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, соединения группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина блокировали с юга Лисичанск. Во время этой операции, за пять дней, они освободили от формирований националистов 11 населенных пунктов – в их числе Лоскутовку, Мирную Долину и Устиновку, передает ТВЦ.

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