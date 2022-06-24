Сдавшиеся у Горского бойцы ВСУ рассказали, как с ними обращаются в плену

Все получили медпомощь

Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен у Горского, рассказали о хорошем обращении со стороны военнослужащих ВС России и Луганской народной республики. Пленные ответили на вопросы на пресс-конференции, организованной пресс-службой Народной милиции ЛНР.

"Хорошо, предоставили первую медицинскую помощь, в целом отношение хорошее", - заявил один из украинских бойцов.

Как стало известно ранее, под Лисичанском, а также в котле Горское - Золотое ликвидировано более 1 тысячи украинских военных, в плен сдались около 800. Вечером 24 июня Минобороны России сообщило, что Южная группировка войск завершила разгром подразделений ВСУ, блокированных в Горском котле, полностью освобождены населенные пункты Горское и Золотое, передает ТАСС.

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