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Киев готовит провокацию на чумном кладбище в Одессе

21:46
  • пятница
  • 24 июня 2022

В опасном районе концентрируется крупнокалиберная артиллерия

Очередную провокацию с целью обвинить ВС России в ударах по опасным объектам готовит 83-й центр информационно-психологических операций ВСУ. Украинские формирования размещают орудия и РСЗО на кладбище погибших от чумы в XIX веке. В случае российского удара по этим позициям Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства" – сообщил Мизинцев.  Генерал подчеркнул, что в результате провокации могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

Мизинцев отметил, что все это в очередной раз демонстрирует безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей. Провокации готовятся при молчаливом согласии стран "цивилизованного" Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, приводит слова генерала РИА Новости.

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