ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало запуск ракет "Вихрь" с вертолётов Ка-52

11:34
  • суббота
  • 25 июня 2022

Лётчики работают на малых высотах

Кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в зоне спецоперации показало наше Минобороны.

Под прикрытием транспортно-штурмового Ми-8 "Аллигаторы" успешно уничтожили опорные пункты и технику ВСУ неуправляемыми и управляемыми ракетами С-8 и "Вихрь".

Полёты проходят на предельно малых высотах. А удары наносят с расстояния в несколько километров, чтобы не попадать в зону ПВО врага, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.