Минобороны показало запуск ракет "Вихрь" с вертолётов Ка-52

Лётчики работают на малых высотах

Кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в зоне спецоперации показало наше Минобороны.

Под прикрытием транспортно-штурмового Ми-8 "Аллигаторы" успешно уничтожили опорные пункты и технику ВСУ неуправляемыми и управляемыми ракетами С-8 и "Вихрь".

Полёты проходят на предельно малых высотах. А удары наносят с расстояния в несколько километров, чтобы не попадать в зону ПВО врага, сообщает "ТВ Центр".

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