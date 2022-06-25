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Путин обратился к выпускникам

10:03
  • суббота
  • 25 июня 2022

Президент пожелал им новых рекордов

Сегодня по всей стране проходят выпускные балы. Ученики 11-х классов прощаются с родными школами. По традиции организована онлайн-акция в соцсетях. С 10 часов утра начнётся трансляция праздничного эфира со звёздными гостями и поздравлениями. И конечно будут гуляния в парках и скверах.
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В Москве выпускные продлятся два дня. На главном городском празднике, который пройдёт в Парке Горького, ждут свыше 65 тысяч гостей. Там завершается подготовку к важному событию - монтируют сцену и декорации. Будет концерт, интерактивные программы с призами, дискотека и конечно салют, сообщает "ТВ Центр".

И уже сейчас в адрес выпускников звучат поздравления и напутствия. Одним из первых к вчерашним школьникам обратился президент Владимир Путин.

"Именно вам - сегодняшним школьникам, студентам - предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах", - отметил глава государства.

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