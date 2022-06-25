ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:30
  • суббота
  • 25 июня 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о тех, кто профессионально и мужественно исполняет воинский долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.
На освобожденных территориях Украины запустили вещание российских каналов

Ефрейтор Сергей Девушкин, действуя в составе батальонно-тактической группы, в ходе освобождения населённого пункта попал под обстрел. Прикрыв своей машиной товарищей, тоже вступил в бой. Благодаря его героическим действиям, удалось удержать рубеж до прибытия подкрепления. Противник был уничтожен, а наши войска смогли развить наступление, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Владимир Голубчиков обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших засаду на пути следования нашей колонны. Мгновенно сориентировавшись, он занял выгодную позицию и открыл огонь по националистам. После, при осмотре позиций противника, были обнаружены карты с нанесёнными на них районами минирования.

Подразделение сержанта Глеба Чубрика, выполняя задачи по освобождению населённого пункта, обнаружило в заброшенном здании две огневые позиции ВСУ. Глеб со своими подчинёнными принял решение атаковать неприятеля. В результате были уничтожены более десяти националистов. При этом, среди наших военнослужащих потерь не допущено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Бойцы МВД ЛНР
Бойцы МВД ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.