Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Бойцы проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о тех, кто профессионально и мужественно исполняет воинский долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ефрейтор Сергей Девушкин, действуя в составе батальонно-тактической группы, в ходе освобождения населённого пункта попал под обстрел. Прикрыв своей машиной товарищей, тоже вступил в бой. Благодаря его героическим действиям, удалось удержать рубеж до прибытия подкрепления. Противник был уничтожен, а наши войска смогли развить наступление, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Владимир Голубчиков обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших засаду на пути следования нашей колонны. Мгновенно сориентировавшись, он занял выгодную позицию и открыл огонь по националистам. После, при осмотре позиций противника, были обнаружены карты с нанесёнными на них районами минирования.

Подразделение сержанта Глеба Чубрика, выполняя задачи по освобождению населённого пункта, обнаружило в заброшенном здании две огневые позиции ВСУ. Глеб со своими подчинёнными принял решение атаковать неприятеля. В результате были уничтожены более десяти националистов. При этом, среди наших военнослужащих потерь не допущено.

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