Из города бегут националисты

Минобороны сообщили о значительных успехах в ходе специальной военной операции. Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Также завершён разгром националистов в Горском котле. Накануне там были окружены до двух тысяч украинских военных и нацистов запрещённого в нашей стране Правого сектора, а также иностранные наемники. Несколько десятков человек сдались в плен.

В результате успешного наступления союзных сил полностью блокирована группировка украинских войск в районе Золотого и Горского. Там образовался очередной котёл - в окружении четыре батальона, отряд иностранных наёмников и формирование нацистов "Правого сектора" (запрещённая в России организация).

Только за минувшие сутки добровольно сложил оружие 41 украинский военнослужащий. Все они говорят, что это был единственный шанс выжить в условиях, в которых их оставило командование, сообщает "ТВ Центр".

Даже отступая, украинская сторона не прекращает обстрелы городов и посёлков Донбасса. Удары наносили по Сигнальному и Гольмовскому, атакованы Брянка и Стаханов. В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации, который курировал дела семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Над Тепличным ночью наши ПВО сбили ракету "Точка-У".

Все факты обстрелов тщательно фиксируют. Сейчас группа Следственного комитета России работает в Донецке. В результате удара по жилому дому один человек погиб, семеро, в том числе ребёнок, получили ранения.

Александра Панина, "ТВ. Центр".

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