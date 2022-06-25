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Российские военные доставили гуманитарные грузы жителям освобождённого Донбасса

11:14
  • суббота
  • 25 июня 2022

Люди получили самое необходимое

В освобождённые города и посёлки Донбасса российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь. Новую партию - более 150-ти тонн -  привезли в Харьковскую область. Каждый такой рейс превращается в целую спецоперацию, так как колонна машин - слишком заметная цель для противника и любая остановка или промедление небезопасны.
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Везут не только продукты, но и топливо. Бензин - в первую очередь для автомобилей муниципальных служб - пожарных, скорой помощи, спасателей.

Гуманитарную помощь получили и жители недавно освобожденного посёлка Новотошковское в ЛНР. В наборах - крупы, консервы, средства гигиены и медицинские препараты.

В Херсоне с начала июня за получением помощи обратились больше 15 тысяч человек. В специальном центре людям выдают продукты, а также помогают оформить нужные документы и найти работу, сообщает "ТВ Центр".

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