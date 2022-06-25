США охватили протесты из-за ограничений права на аборты

Тысячи людей вышли на улицы

По городам США прокатилась волна масштабных протестов из-за ограничений права на аборты. Митинги прошли в Бостоне, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сиэтле.

В Нью-Йорке на Манхэттене несколько тысяч человек собрались у здания Федерального суда, который в пятницу после пересмотра прецедентного дела "Роу против Уэйда" отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности. Теперь, впервые за почти полвека, местные власти будут регулировать эту сферу самостоятельно.

По данным прессы, после вердикта суда запрет на аборты уже вступил в силу в восьми штатах. Демократы осудили этот шаг. Президент Джо Байден призвал членов Конгресса принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право прерывать беременность, сообщает "ТВ Центр".

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