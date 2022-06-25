"Лучи Победы" осветили небо российских городов

Это акция - память о войне

Акция "Лучи Победы" проходит по всей стране. Она уже стала традиционной для городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести.

Мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, исторические здания подсвечивают прожекторами. Люди приносят цветы и свечи.

Во время войны устремлённые в небо лучи зенитных прожекторов означали приближение вражеских бомбардировщиков. Но эта акция - ещё и напоминание о Параде Победы, который прошёл в Москве 24 июня 1945 года.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин на странице в социальной сети, небо над Москвой озарили почти 600 световых приборов. За иллюминацией можно было наблюдать у главного здания МГУ и на Поклонной горе, сообщает "ТВ Центр".

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