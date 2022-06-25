Опубликовано видео работы противотанкового ракетного комплекса "Корнет"

Бойцы выполнили поставленные задачи

Министерство обороны России опубликовало у себя "ВКонтакте" видео боевой работы расчёта противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Съёмки велись с беспилотника.

С воздуха была обнаружена замаскированная огневая позиция бронетехники ВСУ на заброшенном предприятии. Туда выдвинулся мобильный расчёт "Корнета". Бойцы оперативно развернули вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожили огневую точку противника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"