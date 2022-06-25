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В освобождённом Мариуполе полным ходом идёт разминирование

12:05
  • суббота
  • 25 июня 2022

Работают несколько сапёрных бригад

В освобождённом Мариуполе идёт разминирование территорий. При очистке города от мин и снарядов российские сапёры используют самую современную экипировку и передовые технологии. На самых важных объектах работу выполняют роботизированные мобильные комплексы.
Как сейчас выглядит Мариуполь

Сапёрам поступает заявка - на стройке в Мариуполе нашли неразорвавшийся снаряд. На место оперативно выезжает мобильный инженерный комплекс разминирования. Команда всего из трёх человек в состоянии обезвредить любое взрывное устройство, сообщает "ТВ Центр".

Только за неполный день было обнаружено восемь боеприпасов. Все уничтожены на месте, потому что была степень опасности, которая не позволяет их перевозить. Сапёры осматривают опасный объект. Специалист работает в защитном костюме весом почти 40 килограммов. В костюме есть система охлаждения и громкая связь. В городе сапёр должен не просто обезвредить взрывное устройство, но и сделать это безопасно для людей и построек.

Мобильный комплекс разминирования работает в Мариуполе на самых важных объектах. Сапёры уже обследовали 50 километров городского пляжа, а на дороге от Урзуфа до Мариуполя обезвредили более полусотни противотанковых мин.

Робот-сапёр - предназначен в первую очередь для работы в городских условиях. Например, чтобы идентифицировать потенциально опасный неопознанный предмет. У него на корпусе сразу несколько камер. Главное преимущество робота, шутят военные, в том, что его, в отличие от человека, можно починить.

Пока на стройке обезвреживают очередное взрывное устройство, в городе периодически слышны взрывы, это работают другие сапёрные бригады. Кроме неразорвавшихся снарядов, украинские боевики оставляли во многих местах растяжки и секреты. Специалисты минобороны каждый день получают десятки сообщений об опасных предметах. На сегодня все выезды отработали, в завершении смены уничтожив противотанковую мину.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

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