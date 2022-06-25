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Володин предложил разработать программу благоустройства Вольска

12:32
  • суббота
  • 25 июня 2022

Спикер Госдумы побывал в городе с рабочим визитом

Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала нашей страны. В России активно реализуется программа создания комфортной среды в малых городах, сообщает "ТВ Центр".
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В Саратовской области масштабные работы развёрнуты в Вольске, его история насчитывает более трёх веков. Там практически в первозданном виде сохранилась атмосфера купеческого города. За последнее время уже реконструировали парк, обновили пешеходные зоны.

Как отметил во время рабочего визита спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас необходимо сформировать комплексную программу благоустройства.

"Нам надо сейчас, говоря об историческом поселении в городе Вольске, сформировать программу благоустройства, в рамках которой мы начатое в прошлом году продолжим и по возможности завершим либо в этом, либо на будущий год. Плюс скверы и парки", - отметил глава Думы.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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